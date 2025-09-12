Macky Sall peiné par le rappel à Dieu du khalife de Darou Khoudouss

L'ancien président de la République, Macky Sall a réagi suite au rappel à Dieu du Khalife de Darou Khoudouss. "Je suis peiné d’apprendre le rappel à Dieu de Serigne Amadou Makhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss. C’est une grande perte pour la Oumma islamique. J’adresse mes condoléances émues à Serigne Mountakha Mbacké, à la famille de Serigne Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké et à la communauté mouride. Puisse Allah accorder Sa grâce et son paradis à l’illustre défunt", a écrit l'ancien chef de l'Etat, Macky Sall sur sa page X ( ex Twitter).