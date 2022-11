Macky Sall depuis le Qatar : « Une compétition ça se gagne sur le terrain… chaque match sera une finale ! »

À la fois optimiste et conscient des enjeux de l'heure, le président Macky Sall a profité de la remise du drapeau à l’équipe nationale du Sénégal pour lui réitérer le soutien du gouvernement sénégalais tout en les mettant devant leurs responsabilités.







« Certes, l’État et votre encadrement sont toujours à vos côtés, pour vous accompagner et vous mettre dans les meilleures conditions... quel que soit l’investissement consenti, une compétition se gagne toujours sur le terrain. Vous l’avez brillamment réussi avec une qualification arrachée de haute lutte. Chaque match sera en quelque sorte une finale ; et comme le dit l’adage, la balle est ronde pour tout le monde ; et aucun match n’est gagné, ni perdu tant qu’il n’est pas fini. En vrais Lions, ne craignez personne, mais respectez tous vos adversaires. »