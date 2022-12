Macky Sall à Tamba : Le chef de l’État fait l’évaluation des engagements depuis 2013 et dresse les perspectives

C’est en marge de la tournée économique qui se tient dans la région de Tambacounda du 26 au 30 décembre 2022 que le chef de l’État a initié le conseil présidentiel de développement territorial ce mardi. Après l’étape de Goudiry pour le lancement des travaux de la route Goudiry-Diankhé Makha-Sadatou et l’inauguration du camp militaire de Goudiry pour une sécurité renforcée dans la zone, le chef de l’État se réunit actuellement en conseil présidentiel à la gouvernance de Tambacounda.



Il va écouter les acteurs territoriaux qui vont décliner leurs impressions sur les politiques publiques enclenchées depuis 2013, mais également lister les insuffisances.



Après le discours du chef de l’État, les ministres tour à tour, interviendront pour apporter des éléments de réponse aux interpellations des acteurs présents avant de permettre au président de la République de clôturer le conseil et de donner les prochaines orientations dans la perspectives d’achever les politiques économiques et sociales dans cette partie du Sénégal Oriental.