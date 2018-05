MBOUR : Ndèye Saly Diop Dieng répond favorablement à la discrimination positive demandée par les femmes

Les femmes du département de Mbour avaient harmonisé leurs positions pour demander à Madame le ministre de la femme, de la famille et du genre, Ndèye Saly Diop Dieng qu'elle leur concède une discrimination positive. Ces mêmes femmes avaient évoqué comme motif, le nombre élevé et donc la modicité de la somme allouée dans le passé qui rendait difficile. L'information relayée par Dakaractu n'est pas entrée dans l'oreille d'un sourd, puisque la ministre Ndèye Saly Diop Dieng accueillie en grande pompe au stade Caroline Faye de Mbour, a décidé de porter l'allocation de 115 à 150 millions.

La rencontre avec les femmes de Mbour est la neuvième étape de ce processus de dialogue autour des modalités de remboursement du partenariat entre le ministère et le mouvement associatif et d'optimisation des stratégies d'appui à l'autonomisation de la femme sénégalaise en cohérence avec le PSE.

La rencontre de Mbour a permis au ministre d'échanger avec les femmes sur la problématique de l'autonomisation de la femme et le lancement d'un programme pilote de financement des unités économiques pour l'entrepreneuriat féminin.