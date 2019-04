MBOUR : Le Préfet Bangoura descend sur le terrain pour inciter les exploitants de réceptifs à la conformité...

Suite à l'appel du président Macky Sall, le préfet de Mbour, Alsény Bangoura, en collaboration avec l'association des femmes juristes du Sénégal dans la lutte contre le tabagisme, a fait une descente musclée dans certains bars et restaurants de Mbour, Warang et Nianing.

L'objectif visé reste d'inciter ces derniers à respecter la réglementation en vigueur en matière d'exploitation, mais aussi les nouvelles mesures organisant l'utilisation du tabac dans ces lieux. Une opération menée de main de maître par le préfet Bangoura et son équipe composée par la Police, la gendarmerie, les services d'hygiène, les agents de la santé et l'association des femmes juristes du Sénégal. Toutefois, cette opération a révélé qu'il existe beaucoup de bars et restaurants qui exploitent leurs activités sans licence valable. D'où la nécessité pour le représentant du pouvoir central, Mr Alsény Bangoura accompagné du sous préfet de Sindia, Moussa Fall, à les contraindre à la conformité. Au finish, plusieurs réceptifs non conformes à la réglementation, seront été sommés de fermer et des convocations leur ont été servies. Dans la même foulée, des individus ont été arrêtés pour défaut de carte d'identité ...