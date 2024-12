Lutte contre l'évasion sociale : plus de 8.000 entreprises ont basculé dans la gestion unique par l’IPRES et la CSS

Le directeur du recouvrement, Pape Cheikh Seck, en visite à la foire internationale de Dakar, s’est félicité des avancées avec la caisse de sécurité sociale. Selon lui, « cette innovation majeure de facilitation et d’amélioration de la qualité de service avec la mise en place de cette plate-forme unique, est un pas énorme dans la vie des travailleurs et des employeurs. » À travers cette plate-forme Ndamli, plus de « 8.000 entreprises sont en basculement unique au niveau de la caisse et de l’Ipres », a soutenu Pape Cheikh Seck qui s’est confié à la presse après sa visite du stand où sont exposés les services des deux institutions.