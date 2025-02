Lutte antidrogue : la gendarmerie met la main sur un trafiquant en fuite

La rédaction de Dakaractu a pris connaissance d’un communiqué de la Gendarmerie nationale annonçant l’arrestation du chef présumé d’un réseau de trafic de chanvre indien, après plus de trois mois de cavale.



Coup de filet réussi pour la gendarmerie. Dans la nuit du 13 au 14 février 2025, aux environs de 3 heures du matin, les éléments de la brigade territoriale de la zone franche industrielle ont interpellé M. B., né en 1990 et présenté comme le cerveau d’un réseau de trafic de drogue. En fuite depuis plus de trois mois, il était recherché pour association de malfaiteurs, trafic intérieur de drogue et blanchiment de capitaux.



Cette arrestation marque l’épilogue d’une affaire remontant à la nuit du 17 au 18 novembre 2024, lorsqu’une opération menée par la gendarmerie avait permis la saisie de plus de 400 kg de chanvre indien et l’arrestation de trois suspects. Un véhicule ayant servi au transport de la drogue avait également été saisi, mais le chef de bande avait réussi à prendre la fuite. Depuis, les enquêteurs étaient à ses trousses.



Son interpellation met fin à des mois d’investigations et de traque. Il sera présenté aux autorités judiciaires compétentes pour répondre des faits qui lui sont reprochés.



Dans son communiqué, la Gendarmerie nationale renouvelle son engagement dans la lutte contre le trafic de drogue, affirmant sa volonté de protéger les citoyens, notamment la jeunesse, contre ce fléau.