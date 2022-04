Louga : suspension de tout le personnel de santé présent lors du décès de Sokhna Astou

Les choses commencent à bouger à Louga suite au décès de la patiente Astou Sokhna à l’hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye. En effet, suite aux missions envoyées hier par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale, il a été décidé de la suspension de l’ensemble du personnel soignant présent lorsque la jeune dame a perdu la vie. Une information qui nous a été confirmée par une source auprès du ministère de la Santé.

Ces missions se chargeront de l'inspection administrative de l’hôpital, et est conduite par l'Inspection interne dudit Ministère, de l'audit technique du décès de la patiente et de l'accompagnement psychosocial nécessaire.