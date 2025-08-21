Loi sur l’accès à l’information : ARTICLE 19 et Rule of Law Lab saluent les avancées mais appellent à un alignement sur les standards internationaux

Le Sénégal s'apprête, dans les prochains jours, à voter au niveau de l'Assemblée Nationale quatre projets de lois, dont l'un parle de l'accès à l'information.



Ainsi, l'organisation membre de la société civile, ARTICLE 19 Sénégal et Afrique de l’Ouest, en partenariat avec le Rule of Law Lab de l’Université de New York (NYU), se réjouissent des mesures entreprises par le gouvernement sénégalais en vue de l’adoption de la première loi sur l’accès à l’information du pays.



Dans un communiqué conjoint, les deux organisations appellent toutefois les parlementaires à améliorer le texte afin de l’aligner sur les standards internationaux qui consacrent l’accès à l’information comme un droit fondamental.



Le 30 juillet dernier, le Conseil des ministres avait approuvé un projet de loi relatif à l’accès à l’information, actuellement examiné par l’Assemblée nationale réunie en session extraordinaire depuis le 18 août. Ce texte s’inscrit dans un arsenal législatif plus large visant à renforcer la transparence dans la gestion publique et à lutter contre la corruption.



« Il s’agit d’un progrès décisif, fruit de l’engagement continu de la société civile sénégalaise », a déclaré Abdoulaye Ndiaye, chargé de programme à ARTICLE 19 Sénégal et Afrique de l’Ouest.



Il a assuré que son organisation « restera mobilisée jusqu’à l’adoption de la loi et à la mise en place de l’organisme chargé de l’accès à l’information, afin que les citoyens puissent jouir pleinement et sans entrave de leur droit d'accès à l'information et aux données publiques ».

