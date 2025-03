Loi d'Amnistie / La position de Birahim Seck : "Les propositions de loi 'interprétative' sont juridiquement lamentables et moralement injustes"

Le coordonnateur du Forum Civil affiche une position radicale dans le débat sur l'abrogation ou non de la loi d'Amnistie de 2024. Pour Birahim Seck, "les propositions de loi 'interprétative' sont juridiquement lamentables et moralement injustes. Leur retrait relèverait de la lucidité", martèle-t-il. Il ajoute, dans un post sur X : "La loi de 2024 portant amnistie doit être abrogée, et pour ce faire, nul besoin de concertation dilatoire tendant à prolonger la situation actuelle."



Rappelons qu'une vingtaine d'organisations de la société civile appellent les députés à rejeter cette "loi interprétative", qui doit être examinée le 2 avril 2025 à l'Assemblée nationale.