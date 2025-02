Logements sociaux : « 12 projets retenus, 18.000 ha dont 4.000 sécurisés et 20 promoteurs triés sur le volet » (Moussa Bala Fofana)

Le logement, qui est au centre des préoccupations des Sénégalais, constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour les autorités, en particulier pour le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires. D’ailleurs, rien que pour le loyer, il est constaté qu’il représente 54 % des dépenses d’un ménage. D’où la nécessité de réfléchir à un programme capable de répondre à ces besoins à moyen et long terme. C’est dans cette optique que s’inscrit le Programme National d'Accès au Logement et de la Rénovation Urbaine (PNALRU), qui vise à mobiliser le secteur bancaire afin de faciliter l'accès au logement et encourager le développement du crédit habitat.



Selon le ministre Moussa Bala Fofana, qui présidait ce matin la cérémonie de lancement en présence du secteur bancaire et d’autres acteurs majeurs du logement, « il est important de structurer ce programme, qui implique plusieurs ministères et autres acteurs clés, notamment ceux du secteur bancaire, des SFD (Systèmes Financiers Décentralisés), des assureurs, etc. Nous sommes conscients que le continent est confronté à des défis liés à la résorption du déficit en logements, et qu’ensemble, nous devons conjuguer nos efforts. »



12 projets de logement déjà identifiés…



Le Sénégal fait face à un déficit global de 500.000 logements. C’est pourquoi le pays se projette sur une période de 10 ans avec pour objectif la construction d’un nombre équivalent de logements, afin de répondre aux besoins des citoyens.



Pour l’heure, « 12 projets sont prévus, avec des sites et des promoteurs déjà identifiés. Cette année, la pose de la première pierre devra être actée. Sur ces sites, nous avons déjà identifié 18.000 hectares, dont 4.000 sécurisés. Au niveau des promoteurs, nous en avons sélectionné 20, qui nous permettront de lancer ces projets déjà en perspective », a déclaré le ministre de l’Urbanisme.



Il estime que l’objectif final est « de suivre la chaîne de production, de l’extraction de la matière première jusqu’à la remise des clés. Aussi, pour chaque acteur, il s’agit d’identifier les difficultés rencontrées afin de mieux prendre en compte les besoins réels. »