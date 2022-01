Locales 2022: « Cultivez la paix, prêchez la paix et battez campagne dans la discipline » (Chérif Mamine Aïdara).

Le guide religieux, Chérif Mamine Aïdara, a invité en ce démarrage de la campagne électorale, les différents candidats aux élections locales à mener leurs activités politiques dans la paix et la concorde.



Magnifiant la visite de courtoisie que lui a rendu la candidate de Sicap Liberté, Zahra Iyane Thiam, le marabout a plaidé pour que chacun des adversaires politiques aux élections locales participe à renforcer la quiétude dans le pays, notamment à Dakar.



« Il faut cultiver la paix et battre campagne dans la discipline (…) le Prophète (PSL) entamait toujours par des souhaits de paix et la paix est au début et à la fin de toute chose », a-t-il expliqué ce 8 janvier, à la mosquée de Liberté 6 où repose son défunt père, Chérif Mouhamad Ibrahima Aïdara.



Le religieux a toutefois appelé les candidats au sens du dépassement pour éviter tout risque d’affrontement entre adversaires politiques et leurs partisans.



« Ne collez pas vos effigies sur celles d’autrui, ne déchirez pas celles des autres candidats, si on déchire la vôtre ne rispostez pas, battez campagne dans la discipline, si vous voulez instaurer un climat de paix et de stabilité dans le pays », a déclaré Chérif Mamine Aïdara.