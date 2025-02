Linguère / Célébration du Gamou annuel de Mouille : le président du Dahira Alioune Badara Ndiaye sollicite le bitumage de la route Dahra-Mouille et la réhabilitation du forage

Les populations de Mouille, une localité de la commune de Kamb (département de Linguère) ont célébré hier soir leur Gamou annuel. À l'occasion, ce village mythique du Djoloff (Mouille) a été le point de convergence de milliers de pèlerins venus d'horizons divers.



L'envoyé de Tivaouane, le Marabout Moustapha Sy a invité les fidèles à suivre les préceptes de l'Islam, à adopter un bon comportement dans la société vis à vis de son prochain, seul gage d'un développement durable.



Quant au président du Dahira de Mouille, Alioune Badara Ndiaye, après avoir rendu grâce à Dieu pour la réussite de l'événement religieux, avant de remercier les pèlerins, les amis et les proches qui se sont déplacés à Mouille. À le croire, l'édition 2025 aura battu tous les records d'affluence eu égard au parrain Amady Diagne, un valeureux et digne fils de la localité, nous renseigne t-il.



Le président du Dahira de Mouille, Alioune Badara Ndiaye, après avoir remercié le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, tressera des lauriers au Président de l'Assemblée Nationale El Malick Ndiaye qui n'a eu de cesse de le soutenir pour la réussite de l'organisation du Gamou.



Toutefois, Alioune Badara Ndiaye a profité de l'opportunité pour solliciter du nouveau régime, le bitumage de la route Dahra - Mouille et la réhabilitation du forage de Mouille, le lotissement de Mouille et l'extension du réseau électrique dans tous les villages de la commune de Kamb...