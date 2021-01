Ligue 2 / 3ème journée : Statu quo sur le podium, Guédiawaye FC enchaîne, Demba Diop n'y arrive pas !

Avec chacune 7 points au compteur, à égalité quasi parfaite, aucune des trois équipes de tête, respectivement Keur Madior, Linguère et Amitié FC, ne s’est imposée lors de cette 3e journée de Ligue 2.



Un statu quo qui s'explique par le match nul 1-1 entre la Renaissance et le leader Keur Madior, et celui enregistré entre la Linguère qui recevait eg Amitié FC (1-1.) Conséquence, les trois formations se tiennent de très près au classement.



D'autre part, le bouillant derby de Fatick a été remporté par EJ Fatick aux dépens de Jamono Fatick dominé 2-0 sur son terrain.





Guédiawaye FC continue sur sa lancée victorieuse avec un deuxième succès d'affilée. Sans trembler, GFC a renversé Africa Promo Foot 2-0 et reste à l'affût du podium avec 6 points. Même score entre le US Ouakam qui a surpris Demba Diop à domicile, 2-0.



À noter que seule la lanterne rouge, Demba Diop, n'a pas encore remporté le moindre point après trois journées jouées.





Résultats de la 3ème journée :



Thiès FC – Port 0 – 0



Jamono – EJ Fatick 0 – 2



Linguère – Amitié FC 1 – 1



Renaissance – Keur Madior 1 – 1



Demba Diop FC – US Ouakam 0 - 2



Guédiawaye FC – Africa PF 2 – 0



Lundi 18 janvier



Sonacos – DUC (Stade Fodé Wade)