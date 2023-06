Liberté 6 : Marche pour la libération de Sonko, Birame Soulaye Diop arrêté,les manifestants gazés…

Au moment où le Président Macky Sall lançait le dialogue national avec la grande majorité des acteurs de la politique et de la société civile, les militants et sympathisants de Ousmane Sonko comptait faire une sorte de contre manifestation à liberté 6. A hauteur du rond-point, les force de l’ordre avaient très tôt pris position pour disperser tout rassemblement à cette endroit, dissuadant la foule à coups de gaz lacrymogènes. Par ailleurs, Birame Souleye Diop, responsable politique au parti Pastef et maire de Thiès nord a été interpellé et conduit à la sûreté urbaine.