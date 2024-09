Les services qataris innocenteraient le français Tayeb Benabderrahmane dans un procès-verbal somme toute bien confidentiel

Benabderrahmane est-il coupable ?



D’après géostratégie magazine, un document émanant d’une source qatarie fiable attesterait de son innocence.



Cet homme d’affaires français travaillant au Qatar, accusé d’espionnage en faveur des Émirats arabes unis, semble tout droit blanchi par un procès-verbal émanant des services secret qataris, procès-verbal qui confirme l’instrumentalisation des activités du français en Libye, notamment en raison de ses liens avec le maréchal Khalifa Haftar, ennemi juré de la péninsule, visant à le discréditer, mais surtout, à empêcher la divulgation d’informations susceptibles de compromettre à l’époque l’organisation de la coupe du monde 2022 sur la péninsule.



Ce français aurait surtout eu le tort de divulguer des informations « sensibles » au ministre du travail Ali Bin Samikh al Marri (à sa demande) concernant la lutte contre la corruption et le détournement de la richesse qatari. Informations acquises de bonne foi et remises au président de la commission des droits de l’homme du pays. Mais l’homme était sous surveillance des services, nous apprend les pièces jointes au dossier… et les données concernaient des soupçons de corruption impliquant notamment Al Khelaïfi le président directeur général du club omnisports du Paris Saint Germain. Soupçons de corruption immédiatement retournés contre le français accusé de fait d’espionnage.



Ce procès-verbal souligne la véritable raison de son arrestation : la coupe du monde 2022 au Qatar, et semble confirmer la fabrication d’accusation d’espionnage.



Il met aussi en lumière les soupçons de plus en plus convaincants d’irrégularités quant à l’attribution de cet événement au Qatar.



Francesoir.fr