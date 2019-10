Les obsèques de Gabriel Fal se déroulent ce jour à Dakar.

Les obsèques de Gabriel Fal, fondateur et président des conseils d'administration de CGF Bourse et de CGF Gestion, rappelé à Dieu le 24 septembre dernier, à Paris, seront organisées ce jeudi 03 octobre 2019.



La levée du corps aura lieu à la morgue de l'Hôpital Principal, à 10h et les condoléances seront reçues le même jour au domicile du défunt, sis au 20, rue Samo, à Fann résidence.