Les nominations en conseil des ministres du mercredi 18 Septembre 2019

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :







Monsieur Diène Farba SARR, Economiste, est nommé Délégué Général à la promotion des pôlesurbains de Diamniadio et du Lac rose (DGPU) en remplacement de Monsieur Seydou SY SALL ;







Monsieur Serigne Mbaye DIA, Economiste, est nommé Présidentdu Conseil d’Administration dela Société Nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC) en remplacement de Monsieur Abdourahmane TOURE ;







Monsieur Thierno LO, ancien ministre, est nommé Présidentdu Conseil d’Administration de la



Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SEN TER) :







Maitre Bassirou NGOM, Avocat, est nommé Directeur Général de la Société Nationale deRecouvrement (SNR), en remplacement de Maître Boubacar Diallo ;







Monsieur Mathiaco BESSANE, Ingénieur de l’aviation civile, est nommé Secrétaire Général duMinistère du Tourisme et des Transports Aériens en remplacement de Monsieur Babacar BA appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Samba Alassane THIAM, Conseiller en planification, est nommé Secrétaire général del’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) ;







Monsieur Amadou NIANG, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines de classeexceptionnelle, matricule de solde n°508 515/D, précédemment en service à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Coordonnateur de l’Inspection générale des Finances au Ministère des Finances et du Budget en remplacement de Monsieur Babou NGOM, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Abdoul Aziz GUEYE, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines de classeexceptionnelle, matricule de solde n°510 588/A, précédemment Directeur du Renseignement et des Stratégies du Contrôle fiscal à la Direction générale des Impôts et des Domaines est nommé Coordonnateur de la Direction générale des Impôts et des Domaines en remplacement de Monsieur Dame FALL appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;







Monsieur Amadou NGOM, Administrateur Civil principal, matricule 611 460 /H, précédemmentDirecteur des Services Législatifs est nommé Directeur de l’Activité normative au Secrétariat général du Gouvernement ;







Monsieur Souleymane SOUMARE, Docteur d’Etat en Pharmacie est nommé Directeur de l’OfficeNational de Formation Professionnelle (ONFP), en remplacement de Monsieur Sanoussi DIAKITE, Admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;







Monsieur Bernard Casimir Demba CISSE, Administrateur Civil principal, matricule de solde n°601798/A est nommé Inspecteur des Finances au Ministère des Finances et du Budget ;







Monsieur Yatma GUEYE, Inspecteur Principal des Impôts et des Domaines de classeexceptionnelle, matricule de solde n°508 513/F est nommé Inspecteur des Finances au Ministère des Finances et du Budget ;







Monsieur Mamoudou NIANG, Administrateur Civil principal, matricule de solde n°506 705/A,précédemment Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère des Finances et du Budget est nommé Inspecteur des Finances au Ministère des Finances et du Budget ;







Monsieur Ibrahima GUEYE, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, matricule de solden° 516.905/D est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère des Finances et du Budget en remplacement de Monsieur Mamoudou NIANG, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Cheikh Mouhamed Hady DIEYE, Inspecteur des Impôts et des Domaines, matricule desolde n°515 385/I, est nommé Directeur du Renseignement et des Stratégies de Contrôle fiscal à la Direction générale des Impôts et des Domaines en remplacement de Monsieur Abdoul Aziz GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Moussa TOURE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde 606 901/B précédemmentTrésorier Payeur régional de Kaolack est nommé Directeur de la Monnaie et du Crédit à la Direction générale du Secteur Financier et de la Compétitivité, poste vacant ;







Monsieur Pape Souaïbou Mansata COULIBALY, Administrateur Civil, matricule de solde n°624579/A, est nommé Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction générale du Secteur Financier et de la Compétitivité du Ministère des Finances et du Budget ;







Monsieur Ousmane DIA, Economiste Planificateur, matricule de solde n° 618 845/D, est nomméDirecteur des Etablissements publics de Santé à la Direction générale des Etablissements de Santé au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement du Docteur Mor DIAW appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Babacar MANE, Administrateur hospitalier, matricule de solde n° 513 957/D,précédemment Directeur du Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional de Fatick, en remplacement du Docteur Alioune FAYE, appelé à d’autres fonctions ;







Docteur Alioune FAYE, Chirurgien-dentiste, titulaire d’un Diplôme d’Etudes supérieuresspécialisées en gestion hospitalière, matricule de solde n° 600 828/H, précédemment Directeur du Centre hospitalier régional de Fatick, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, en remplacement de Monsieur Babacar MANE appelé à d’autres fonctions ;







Monsieur Gora NIANG, Professeurd’Enseignement Secondaire, est nommé Directeur du Centred’Education et de Formation Environnementales (CEFE) au Ministère de l’Environnement du Développement durable, en remplacement de Monsieur Henri LO, appelé à d’autres fonctions.