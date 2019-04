Les messages de soutien affluent pour Khadim Ndiaye après sa grave blessure qui pourrait mettre fin à sa carrière

Alors que le Wydad menait 4-0 à la 88e minute de jeu, dans un match comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des champions africaine qui l'opposait au WAC, le portier international sénégalais s'est fracturé le tibia. Les images de l'action, impressionnantes, ont rapidement fait le tour du web. L'ancien joueur de la Linguère (38 ans) a immédiatement été acheminé à l’hôpital de Rabat, au Maroc.



Des joueurs, supporters et dirigeants du WAC ont posté des photos sur les réseaux sociaux dans lesquelles ils se montrent solidaires à Khadim Ndiaye. Mieux, des footballeurs africains ont posté sur Twitter des messages avec la mention "Courage Khadim" ou "Prompt rétablissement". Une belle attention à l'égard de Khadim Ndiaye.



Des joueurs sénégalais, notamment Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye, entre autres, ont souhaité à leur compatriote du Horoya AC un "prompt rétablissement" après sa grave blessure qui pourrait mettre fin à sa carrière. Le portier sénégalais se trouve désormais au départ d'une traversée du désert d'au moins six mois. Un énorme coup dur qui a ému les supporters du club marocain du WAC et tout le monde du football...