Les Contrôleurs écrivent au Président du Comité des Ministres de l'ASECNA

Collectif Des Contrôleurs Aériens de l'ASECNA

« SOS Sauvons L'ASECNA »



Pointe-Noire le 13 octobre 2022



A Monsieur le Ministre des Transports du NIGER, Président du Comité des Ministres des Etats membres de l'ASECNA



Objet : Notre contribution à votre prochaine réunion du 17 octobre 2 à Dakar.

Excellence Monsieur le Président du Comité des Ministres,



Nous, Contrôleurs Aériens de l'ASECNA, regroupés au sein du Collectif "SOS Sauvons lA' SECNA", venons par la présente, très respectueusement auprès de votre haute autorité, marquer notre totale opposition à toutes formes d'instrumentalisation et de stigmatisation du corps des Contrôleurs Aériens de l'ASECNA pratiquées ces derniers temps par une organisation appelée lU'SYCAA.



Nous refusons d'être des prosélytes d'un système qui, au regard des faits, serait insidieusement conçu pour la liquidation de l'ASECNA, système dont lU' SYCAA par ses

allures réactionnaires et outrecuidantes, se positionne comme al façade principale.

En effet Excellence monsieur le Président, point n'est besoin de prouver la vaste conspiration dont est victime notre institution, elle est bien factuelle au regard du modus operandi de l'USYCAA qui, incontestablement, est aidée par des forces hostiles à l'ASECNA dans le seul but de donner une cognée mortelle à notre institution.



Vous pouvez vous-même constater, à quel point et en combien de temps, cette organisation a terni la prestigieuse image de lA' SECNA auprès d'organismes concurrents et d'autres institutions comme l'IFATCA, l'OACI, l'IATA.



Nous pouvons clairement remarquer que la véritable mission qui leur est assignée va bien au-delà de simples revendications syndicales.

Nous pouvons voir qu'ils ont tout l'air d'être assurés d'un soutien de taille leur garantissant aussi bien lalogistique dont ils ont besoin pour accomplir leur forfait, que l'impunité face aux violations flagrantes et graves des textes de l'ASECNA et des lois de nos différents Etats, dont ils se rendent coupables dans leurs agissements.



En dépit du soutien supposément acquis à lU' SYCAA pour accomplir son dessein funeste contre l'ASECNA, nous restons néanmoins confiants qu'une synergie de tous

les Etats membres à travers son organe suprême qu'est le Comité des Ministres a le

pouvoir, tel un arbitre dans un duel sportif, de donner el coup de sifflet final qui marquera la fin de ce feuilleton cauchemardesque.



Excellence monsieur le Président, le 17 octobre prochain est prévue se tenir à Dakar une réunion extraordinaire du Comité des Ministres sur laquelle nous fondons tous nos espoirs de voir enfin cette page sombre de l'histoire de notre agence définitivement tournée et que s'en ouvre une autre avec de nouvelles perspectives de développement qui permettront àl'ASECNA de refaire son image tant ternie afin de garder sa position de leader africain dans le domaine de la fourniture des services de al Navigation aérienne. Très humblement nous vous prions, au cours de vos assises, de prioriser par-dessus tout, la pérennité de ce vieil instrument d'intégration sous régionale qu'est l'ASECNA.

Pour cela nous Contrôleurs Aériens regroupés au sein du Collectif Sauvons l'ASECNA :



- Fustigeons et condamnons le suprématisme et l'intégrisme corporatistes prônés par lU' SYCAA,

Demandons une clarification du statut juridique de lU' SYCAA,



Suggérons l'adoption d'une résolution interdisant le recours à la grève dans le secteur de l'aérien, notamment à lA' SECNA vu la spécificité de sa mission,



- Suggérons que les huit points de revendication ayant fait l'objet de désaccords entre les contrôleurs aériens et l'administration de l'ASECNA soient remis sur la table de négociation lorsque les contraintes budgétaires le permettront, et seulement dans les conditions fixées par l'administration de lA' SECNA.

Marquons une opposition ferme au recours à la grève comme voie de résolution de nos différends avec l'administration,



- Vous prions de donner quitus au Directeur Général de l'ASECNA de faire usage

des dispositions réglementaires prévues par les textes de l'ASECNA afin de ramener l'ordre et la discipline au sein de notre institution.



- Vous prions de prendre une résolution qui protégera désormais l'ASECNA et ses agents contre toute forme de cybercriminalité et de diffusion d'informations diffamantes à travers les médias. Cette résolution devrait prévoir des sanctions exemplaires contre tout agent qui manquerait à son obligation de réserve en exposant l'ASECNA dans les médias publics.



Tout en vous souhaitant très bonnes assises de votre prochaine réunion prévue à Dakar le lundi 17 octobre 2022, nous vous prions d'agréer, Excellence Monsieur le Président du Comité des Ministres, l'expression de nos respectueux sentiments.



Président du Collectif SOS Sauvons l'ASECNA

ONAYE SINGABARE Joseph