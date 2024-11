Législatives Anticipées/ Ndiaganiao : Vote du Président Bassirou Diomaye Diakhare Faye, marqué par la simplicité et la solennité

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhare Faye, a fait sa participation aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. C’est aux alentours de 10h, qu’il est arrivé au bureau de vote de Ndiandiaye à Ndiaganiao, dans la circonscription numéro 2. À son arrivée, il a été accueilli par les membres du bureau, et a salué ces derniers avant de procéder à l’étape suivante.



Avant lui, sa femme avait déjà accompli son devoir civique, et c’est dans une atmosphère calme et ordonnée que le président a entamé la procédure électorale. Après avoir présenté sa pièce d'identité pour la vérification, il a été autorisé à retirer ses bulletins de vote.



Sous les yeux des observateurs, le président a pris place dans l’isoloir, où il a glissé son choix dans une enveloppe, qu’il a ensuite déposée dans l'urne. Un geste symbolique fort qui vient rappeler l'engagement démocratique du chef de l'État dans ce moment crucial de la vie politique du pays.

Ce moment de démocratie s'est déroulé dans un calme absolu, démontrant une fois de plus le respect de la procédure électorale par les plus hautes autorités du pays.