Le nouveau ministre du tourisme veut assainir le secteur

En tournée, dans la région de Thiès ,Mame Mbaye Niang était dans la station balnéaire de Saly pour constater la situation du tourisme dans cette partie du pays. Accompagné de ses lieutenants et des acteurs sur place, le nouveau ministre de la jeunesse a fait le tour de beaucoup de réceptifs hôteliers, sous la bienveillante attention du chef du service régional du tourisme, madame Néné Daff maîtresse d’œuvre. Le ministre du tourisme a tenu à rencontrer les acteurs après la visite pour une séance d’explication. Prenant la parole, les acteurs n’ont pas manqué de féliciter le président Macky Sall aux efforts consentis dans le secteur du tourisme, mais les doléances étaient au rendez vous.<<nous remercions le président pour les nombreuses réalisations opérés dans le département particulièrement dans le secteur du tourisme, notamment avec la construction et l’embellissement de l’avenue Malick Ndiaye. La station de Saly manque d’animation culturelle, il faut des activités culturelles de grande envergure pour intéresser les touristes>> a souligné Bocar Diallo, représentant du maire de Saly et homme du sérail. Le ministre après avoir écouté les acteurs, a rappelé l’objectif du PSE qui est de faire du tourisme un vecteur de développement social et territorial ,ceci sera possible grâce à l’offre, la promotion et la gouvernance. Par ailleurs, le ministre de répondre aux doléances<<nous allons assainir le secteur pour l’atteinte des objectifs, mais il faut arrêter vous aussi, de dire hôtel à cinq étoiles or c’est vide dedans, cessez aussi de mettre des hôtels de luxe dans des localités pauvres>>a dit Mame Mbaye Niang. Le ministre se rendra dans les sites touristiques de Mbodiène, Pointe Sarène et Joal ce dimanche, pour constater l’état d’avancement des projets phares du PSE.