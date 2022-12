Le délibéré de leur procès renvoyé au jeudi 29 décembre : Les députés Massata Samb et Mamadou Niang retiennent leur souffle

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang devront prendre encore leur mal en patience. Accusés de coups et blessures volontaires, ils seront finalement fixés sur leur sort le 29 décembre prochain.



Fixé au lundi 26 décembre, le verdict du jugement des deux parlementaires a été renvoyé à après-demain jeudi. Et pour cause ! La date du lundi 26 décembre étant déclarée jour férié, l’audience de flagrants délits du tribunal d’Instance prévue à cette date est renvoyée au 29 décembre, selon un communiqué du parquet signé par le délégué du procureur.



Les parlementaires devront, à cet effet, attendre 72 heures de plus pour connaitre leur sort.



Pour rappel, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi, membres du Pur (opposition) sont poursuivis pour coups et blessures volontaires au préjudice de leur collègue Amy Ndiaye Gniby de la coalition BBY (au pouvoir) qu’ils avaient agressée publiquement lors d’une plénière à l’Assemblée nationale.



Le procureur a requis 2 ans d’emprisonnement ferme contre les mis en cause. La plaignante, elle, a sollicité le versement de la somme de 500 millions F CFA en guise de dommages et intérêts.