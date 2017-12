« Le budget a haussé de manière régulière… Nous sommes en avant en matière de santé » (Abdoulaye Diouf Sarr)

Les élus ont voté ce jour le budget de la santé 2018 du département de la santé et de l’action sociale, une hausse que le patron de la santé justifie par l’ambition que le chef de l’État porte pour le secteur de la santé dont le budget augmentation constante depuis 2012.





Beaucoup de thèmes ont été évoqués, notamment la carte sanitaire, les programmes de santé, les équipements, les dotations en médicaments, la logistique, les personnels de santé, les écoles de formation, l’appui au service d’hygiène, le financement de la santé, mais aussi les subventions aux hôpitaux.

Pour le ministre, cela semble essentiel et beaucoup de projets prevus courant 2018 sont en cours . « Les quatre hôpitaux modernes à savoir ceux de Sédhiou, Kédougou , Kaffrine et Touba sont en cours, notamment les centres d’oncologie en matière de cancer. Le Sénégal est en avant en matière de santé , mais nous savons que les besoins sont énormes et les ressources rares... »