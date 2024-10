Le Tchad et la Centrafrique veulent créer une force mixte de sécurisation des frontières

Le Tchad et la Centrafrique ont signé un protocole d'accord visant la création d'une "force mixte de sécurisation des frontières", a annoncé mercredi le ministère tchadien des Affaires étrangères sur sa page Facebook.



Ce protocole a été paraphé par les ministres de la Défense des deux pays au terme de quatre jours de commission mixte à Bangui, selon la même source.



Le Tchad et la Centrafrique, qui partagent une frontière de près de 1.200 km, ont par ailleurs signé trois projets d'accord portant sur la sécurité, le règlement des conflits, et le rapatriement des réfugiés.



La Centrafrique avait déjà signé la semaine dernière un accord avec un autre de ses voisins, la République démocratique du Congo (RDC), pour renforcer la sécurité dans les zones frontalières, selon un communiqué officiel publié à Bangui. La frontière entre les deux pays court sur plus de 1.500 km le long du fleuve Oubangui.



Les autorités centrafricaines avaient présenté en avril dernier un "plan national de gestion des espaces frontaliers" visant à renforcer la stabilité du pays, notamment avec une "stratégie bilatérale avec certains pays voisins".



Au cours de cette présentation, la cheffe de la mission de l'ONU pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), Valentine Rugwabiza, avait salué la volonté du gouvernement centrafricain de "gérer ses frontières et contribuer à restaurer l’autorité de l’État à Bangui et dans l’arrière-pays".



La Centrafrique, pays parmi les plus pauvres du continent africain et affligé par une succession de guerres civiles, coups d’État et régimes autoritaires depuis son indépendance de la France en 1960, est en proie à des guérillas multiformes menées par des rebelles et des groupes armés.