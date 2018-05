Le Sénégalais arrêté en Espagne battait sa femme pour l'obliger à regarder des vidéos de l'État islamique

Du nouveau dans l'affaire du Sénégalais arrêté ce mardi 08 mai à Bilbao, en Espagne dans le cadre d'un coup de filet des forces de sécurité espagnoles et marocaines pour démanteler un vaste réseau de recruteurs de candidats pour des attentats en Europe au nom de l'État islamique. Les premiers éléments de l'enquête le décrivaient comme un individu extrêmement radical et dangereux. Une description corroborée par le témoignage de son ex-compagne qu'il brutalisait pour l'obliger à regarder des vidéos de l'État islamique. Le jeune Sénégalais se vantait également d'avoir une arme à feu et qu'il n'attendait que le moment opportun pour s'en servir contre les civils. Les policiers espagnols ont agi à temps pour éviter ce carnage. Il a été arrêté à Lorca. Au même moment, un marocain avec qui il correspondait via internet a été cueilli à Abadino. Au Maroc, trois autres membres du même réseau ont été interceptés à Castillejos, par le bureau central d'investigations judiciaires de la Direction générale de la surveillance du territoire.