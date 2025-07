Le Sénégal accueille en août le plus grand forum mondial sur l’agriculture et les systèmes alimentaires

Dakar s’apprête à devenir la capitale africaine de la transformation agricole. En août prochain, le Sénégal accueillera l’Africa Food Systems Forum (AFS Forum), le plus grand rassemblement mondial consacré à l’agriculture et aux systèmes alimentaires.



Cet événement d’envergure réunira plus de 6 000 participants issus de plus de 90 pays, parmi lesquels des représentants de l’Union africaine, des agences des Nations Unies, des institutions internationales, du secteur privé, des jeunes, des femmes, des chercheurs, des agriculteurs et des médias.



Placée sous le thème « La jeunesse africaine : catalyseur de la collaboration, de l’innovation et de la mise en œuvre de la transformation des systèmes alimentaires du continent », l’édition 2025 du Forum ambitionne de faire de la jeunesse un levier central pour repenser et bâtir les systèmes alimentaires durables en Afrique.



« Le Forum de cette année sera un catalyseur pour toucher les jeunes et les jeunes femmes d’Afrique, afin de les mobiliser en tant que leaders, co-créateurs et bâtisseurs de mouvements », a déclaré Amath Pathé, Directeur général du Africa Food Systems Forum.