Le Pastef « interprète » la décision du CC sur l’amnistie et précise que « sa revendication a trouvé un écho favorable »

Dans un communiqué faisant suite à la décision du Conseil Constitutionnel sur le recours de l’opposition concernant la loi interprétative de l’amnistie, le Groupe Parlementaire Pastef Les Patriotes rappelle qu’aux « termes du Considérant 31, l'assassinat, le meurtre, la torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels ou dégradants sont des crimes imprescriptibles qui ne peuvent être couverts par une loi d'amnistie. Deuxièmement, les victimes ont un droit à réparation, conformément à l'article 2 de la loi interprétative ».



Ainsi, estiment Ayib Daffé et ses camarades, « la décision du Conseil Constitutionnel confère à toutes les victimes la possibilité de déposer des plaintes contre les meurtriers, assassins, tortionnaires, nervis, leurs complices et surtout les commanditaires ».



Pastef Les Patriotes se dit plus que jamais attaché à l'idéal de justice et constate que « sa revendication ferme de ne pas laisser impunis les crimes de sang a trouvé un écho favorable dans cette décision du Conseil Constitutionnel ». Il estime qu’il appartient désormais à la Justice d'en tirer toutes les conséquences, et ce, en toute indépendance.