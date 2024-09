Le PROCASEF entre en action : Un pas décisif pour la sécurisation des terres au Sénégal Le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (PROCASEF), financé par la Banque mondiale, entre dans sa phase opérationnelle après deux ans et demi de préparation.

Le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (PROCASEF), financé par la Banque mondiale, entre dans sa phase opérationnelle après deux ans et demi de préparation. Ce projet ambitieux vise à renforcer la gestion des terres au Sénégal en établissant des titres fonciers fiables.







Demba Sow, responsable du projet, souligne l'importance d'une couverture satellite précise, permettant de délivrer plus de 500 000 titres fonciers, essentiels pour garantir la sécurité juridique des propriétés. La formation de 140 animateurs fonciers, qui ont bénéficié d'une expertise spécialisée, constitue également un pilier central de cette initiative.







En collaboration avec le Cadre de Réflexion et d'Action sur le Foncier au Sénégal (CRAFS), PROCASEF ambitionne d'améliorer la durabilité et l'efficacité dans la gestion foncière, un enjeu crucial pour le développement économique et social du pays.







Karim Ndiaye