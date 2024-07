Le Musée des Civilisations Noires se dote d’une Micro-folie

Le Musée des civilisations noires (MCN), en collaboration avec l’ambassade de France au Sénégal, a procédé à l’inauguration de sa toute première Micro folie ce lundi 15 juillet 2024. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet DakarMuseExpo, porté par l’ambassade de France, dont l’objectif est de structurer et de renforcer l’attractivité des musées et des espaces culturels sénégalais grâce à une plus grande inclusion numérique.



Selon le directeur général du musée des civilisations noires, Amady Bocoum, il s’agit d’une exposition qui entre dans le temps du monde surtout au moment où l'on est dans le langage numérique. Ceci, dans le but de faire du numérique un outil pour pouvoir s’adresser à tout le public, particulièrement les jeunes. Pour lui, cela est utile pour le pays car « on parle beaucoup et on a beaucoup d’images », estime-t-il. C’est pourquoi, « nous essayerons de faire le maximum pour que cette exposition micro-folie qui n’était pas une conception de Geno mais une conception en partage avec plusieurs pays du monde et trois au Sénégal, on fera de telle sorte que cette micro-folie là puisse embarquer des éléments du patrimoine africain et puis faire de telle sorte aussi que ce soit une plateforme à partir de laquelle ,on peut créer des espaces de rencontres », dit-il . Car des rencontres comme celles -ci permettent de renforcer le dialogue des civilisations, les connaissances et créations de la nouvelle humanité.



L’attaché culturel auprès de l’ambassade de France du Sénégal de dire que l’inauguration du troisième cycle de micro-folie au Sénégal est une première sur le continent africain. Ce dernier se dit très heureux de s’associer au développement de ce nouvel outil de promotion de l’apprentissage de l’art contemporain, de l’histoire du patrimoine. Ce projet, comme il l'a souligné, est important à double titre d’une part parce qu’il permet de conquérir le nouveau public du musée. L’idée étant de visiter ses connexions permanentes de manière différente tout en proposant des outils de médiation numérique mais aussi de permettre aux étudiants de découvrir des histoires avec une accessibilité plus facile.