Le Groupe Wagner Quitte Officiellement le Mali, le Corps Africain des Forces Armées Russes Prend le Relais

Le groupe paramilitaire Wagner a annoncé ce vendredi 6 juin 2025 la fin officielle de ses opérations au Mali. Cette nouvelle, diffusée via un message partagé sur la chaîne Telegram du groupe, marque un tournant dans la lutte antiterroriste menée par les autorités maliennes, qui verront désormais le Corps africain des forces armées russes prendre le relais.



Selon le service de presse de Wagner, le PMC Wagner a joué un rôle crucial au Mali pendant environ trois ans et demi, œuvrant aux côtés des nouvelles autorités militaires pour combattre les groupes terroristes. Dans un communiqué, Wagner a souligné avoir « terminé sa mission principale au Mali ».



Le message du service de presse détaille les accomplissements du groupe : « Pendant trois ans et demi, les membres de l'orchestre ont combattu aux côtés du peuple malien contre le terrorisme. Nous avons éliminé des milliers de militants et leurs commandants qui terrorisaient la population civile depuis des années. Nous avons aidé les patriotes locaux à créer une armée forte et disciplinée, capable de défendre leur territoire. Et nous avons accompli notre tâche principale : toutes les capitales régionales sont revenues sous le contrôle des autorités légitimes. »



Ce départ du PMC Wagner intervient alors que la restructuration des forces russes en Afrique se précise, avec l'affirmation du Corps africain des forces armées russes comme principal acteur opérationnel sur le continent.



Pour rappel, le Mali avait sollicité le soutien de Wagner après le retrait partiel des forces françaises de l'opération Barkhane, dans un contexte de recrudescence des attaques terroristes.