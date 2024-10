Lancement du nouveau Référentiel des politiques publiques : le PM Ousmane Sonko introduit les " quatre axes stratégiques" du Sénégal 2050.

Le Premier Ministre Ousmane Sonko a fait un discours introductif au lancement du nouveau référentiel des politiques publiques, ce lundi 14 octobre 2024. Sur ce, il a présenté le document de référentiel ou projet sous forme de Baobab avec ses différentes parties, ses racines, son tronc, ses branches et enfin ses fruits. Ceux-ci constituent les quatre axes stratégiques. Il s’agit de la gouvernance et de l’engagement panafricain, de l’aménagement et du développement durable du territoire, du capital humain et de la justice sociale et de l’économie compétitive et de la création d’emplois.