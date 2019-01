La vision du PUR : Un programme politique pour un développement intégré et intégrale

Au cours de son point de presse ce mercredi, le Parti de l’unité et du rassemblement a décliné son programme articulé autour de 6 grandes lignes.



Principalement axé sur le droit l’Homme, la vision du Parti de l’unité et du rassemblement se veut un projet visant à prendre en compte la ressource à capaciter l’être à travers la formation (surtout citoyenne), ensuite comme acteur pour impulser le développement et enfin comme bénéficiaire.



Le développement humain et la réduction des inégalités



Pour le candidat El hadj Issa Sall, l’objectif est d’abord de capaciter le sénégalais par un meilleur accès aux services sociaux de base. Pour ce faire, il juge qu’il faut faire de la formation un levier de développement du Sénégal. L’éradication des abris provisoires sur le territoire national à l’horizon 2021.



Il estime aussi qu’il faut prendre en considération les besoins des personnes en situation de handicap dans l’élaboration des politiques publiques au niveau national et local.



La construction citoyenne et la valorisation culturelle



Pour le PUR, il impensable de bâtir un Sénégal sans le culte du patriotisme et la compétence. Il faut donc mettre en place un système d’état-civil fiable, maillon premier) à l’identification citoyenne, faire de la famille le principal lieu d’éducation et de solidarité. Ce qui pousse inéluctablement à recentrer la citoyenneté autour de la famille et de nos valeurs culturelles. Selon le candidat El hadj Issa Sall, le renforcement des capacités et les ressources des collectivités territoriales et des organisations communautaires sont à soutenir dans leur plus grande intégralité.



Il a aussi indiqué que leur programme va appuyer la presse pour qu’elle soit plus forte et responsable.



L’équilibre institutionnel et la bonne gouvernance



« Il faut favoriser le fonctionnement normal de chaque institution qui est symbole d’une bonne vitalité démocratique » selon le PUR. Il faudra d’abord faire l’état exhaustif de la situation du pays avant l’équilibre des trois institutions et supprimer les subordinations entre elles. La suppression des cumuls de mandats, le renforcement des pouvoirs des collectivités territoriales et l’accompagnement des pôles régionaux de développement à vocation économique, social et culturel sont aussi inclus dans le programme du PUR pour un changement inclusif.



Lutter contre la corruption et la manipulation des fonds publics.



Le PUR opte aussi pour une économie inclusive et durable portée par un secteur privé national fort



Il s’agira de bâtir une économie inclusive créatrice de richesses et portée par un secteur privé fort national avec un dynamisme et une innovation inégalées.



La paix et la sécurité sont aussi prises en compte par le PUR. Le parti privilégie la réduction de l’insécurité dans les agglomérations et prévoit de renforcer la sécurité aux frontières afin d’instaurer un climat de paix propice à un développement harmonieux.