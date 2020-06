La société à l’origine du « Lancetgate » nettoie son site internet : que cherche à cacher Surgisphere ?

Que cache Sapan Desai du nom du chirurgien vasculaire qui est le patron de la sombre société qui est à l’origine du « LancetGate » ? C'est une question qui trouve son pesant d’or dans le fait que la soi-disant société d’analyse de données en santé a nettoyé son site internet.



Très fourni, il y a quelques semaines avec au moins six rubriques (Accueil, à propos de nous, Recherche, proposition de recherche, Covid-19 et nous contacter), le référent numérique de cette société est aujourd’hui réduit à la page d’accueil et à la section « à propos de nous ». C’est le constat fait par Dakaractu ce mardi 09 juin.



Même la réponse aux critiques de la communauté scientifique de l’étude du Lancet qui était épinglée sous le menu principal a disparu comme par enchantement.



Une démarche suspecte, mais très bavarde sur la personnalité et les intentions réelles du Dr Desai, dont une kyrielle d’enquêtes journalistiques a établi qu’il a dupé son monde en laissant croire qu’il possédait une base de données regroupant des millions de dossiers médicaux de patients du monde.



Avant de « nettoyer » méthodiquement son site internet, Surgisphere avait cessé de répondre aux interrogations des journalistes. Nous en avons fait l’expérience.



Après la découverte du pot aux roses, tous nos mails sont restés sans suite. Pourtant avant que l’imposture de Surgisphere ne soit mise à nu, Bliss Integrated qui gérait ( ?) la communication de cette société répondait promptement à nos mails.



Mais depuis qu’une partie des chercheurs se sont rétractés des études du Lancet sur l’inefficacité supposée de la chloroquine sur la Covid-19 et les maladies cardiovasculaires et auxquels les données « fictives » de Surgisphere ont servi de matières premières, Sapan Desai et ses collaborateurs ont disparu des radars. Signe de ce qui ressemble fort à une débandade, même l’annonce de la participation au meeting annuel de la société de chirurgie vasculaire du Midwest de septembre prochain a été tout bonnement retirée du site sans aucune explication.



Dakaractu a envoyé un mail aux organisateurs de ce meeting pour savoir s’il est prévu une présentation de « trois résumés utilisant des données de Surgisphere » lors de cette rencontre. « Nous travaillons encore à la finalisation de notre programme à l'heure actuelle. Nous n'avons pas de commentaire supplémentaire à ce sujet », a répondu Terri R. Comegys. Il est l’administrateur de la société organisatrice de cet évènement annuel. Une réponse qui cache mal le malaise qui s’est emparé du monde de la science à la faveur de l’imposture révélée de Surgisphere.



Il ne reste plus qu’à cette affaire une suite judiciaire pour connaître l'étendue des dégats de ce scandale qui, visiblement, n’a pas révélé tous ses secrets.