La maison des eleveurs du Sénégal au président Macky Sall : "La réforme foncière que vous avez entamée, est à encourager"

Le président de la République Macky Sall a présidé cet après midi la 6e édition de la journée nationale de l'élevage. Cette édition voit pour la première fois le ministre de l'élevage et des productions animales, Samba Ndiobène Ka, organiser ce rendez-vous entre acteurs de l'élevage.

C'est l'occasion pour ces éleveurs de donner leur appréciation sur les orientations qui, depuis 2012, ont été enregistrées par le chef de l'État. Mais aussi, de voir ensemble les choses qui font défaut dans ce secteur pour apporter des solutions durables.

C'est ainsi que le président de la maison des éleveurs du Sénégal, Ismaïla Sow, a pris la parole devant tous les éleveurs du Sénégal pour aborder la question de la réforme foncière qui a toujours été un souci entre éleveurs et agriculteurs. "C'est des réformes foncières que vous avez entamées, Mr le président et qui sont en parfaite concordance avec les innovations dont vous faites usage" se réjouira ainsi le président de la maison des éleveurs.

Il n'oubliera pas d'ailleurs d'interpeller le président de la République sur " la compagnie nationale d'assurance agricole, pour son ouverture de capital aux éleveurs pour qu'ils soient ultérieurement autonomes..."