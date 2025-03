La coalition sénégalaise pour la cause palestinienne organise une grande manifestation le 13 avril en soutien au peuple palestinien

« Halte à La Lâche Agression et au Génocide perpétrés contre le Peuple Palestinien », c’est le titre qu’a utilisé la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne pour condamner les bombardements d’une extrême sauvagerie et lâcheté perpétrés ces trois derniers jours tard dans la nuit jusqu’au matin.



Selon les membres de cette coalition, « cette continuation de l’entreprise inhumaine de génocide et d’extermination du peuple palestinien martyr menée par l’Etat sioniste et terroriste d’Israël, avec la complicité active et criminelle de ses protecteurs et fournisseurs d’armements, les USA de Donald TRUMP, a déjà occasionné plus de 500 morts en moins de 48 h sans compter les nombreuses victimes ensevelies sous les décombres. » Mais aussi, sans oublier les centaines de blessés, majoritairement des enfants, des femmes et de vieilles personnes ».

Ainsi, « la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne réaffirme sa solidarité entière avec le peuple palestinien, Condamne avec la plus grande fermeté les crimes de masse de l’occupant sioniste contre les populations civiles de Gaza, de Cisjordanie, du Liban et du Yémen, Lance un appel pressant aux autorités de notre pays le Sénégal, conformément aux positions publiques exprimées par le président de la République et le premier ministre, ainsi qu’aux autorités des autres pays africains et aux instances de l’Union Africaine et de l’OCI, à exprimer vigoureusement leur dénonciation des exactions, agressions et bombardements israéliens ,de même que l’exigence de respect de l’accord de cessez-le-feu conclu le 15 janvier 2025,

Appuie le gouvernement de la République d’Afrique du Sud pour son leadership dans le soutien à la lutte du peuple palestinien contre l’apartheid pratiqué par le régime raciste, colonialiste et génocidaire de l’extrême-droite israélienne,

Lance un vibrant appel au peuple sénégalais, aux peuples africains et aux démocrates du monde entier pour qu’ils se mobilisent activement afin d’arrêter le génocide en cours à Gaza et dans toute la Palestine, et de soutenir de façon plus déterminée la lutte du peuple palestinien, jusqu’à la victoire finale :

Face à cette situation, la coalition sénégalaise pour la Cause palestinienne prévoit d’organiser le 13 avril prochain, une grande manifestation de solidarité avec la Palestine.