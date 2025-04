La bibliothèque de Fann enrichie par un don de 600 ouvrages médicaux

Le Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Fann, a annoncé via sa page Facebook avoir reçu un important don documentaire pour la bibliothèque du centre hospitalier.



L'ONG Solidarité Action Islamique a offert environ 600 ouvrages médicaux couvrant diverses spécialités. Ce don vient compléter les ressources déjà disponibles, portant à plus de 1 200 le nombre de livres accessibles dans cette bibliothèque hospitalière.



Bénéficiaires multiples



Ces nouveaux documents profiteront à l'ensemble de la communauté médicale :

- Enseignants-chercheurs

- Médecins en formation

- Étudiants en médecine

- Personnel infirmier

- Patients et leurs accompagnants



Le Pr Seydi a tenu à remercier particulièrement :

- Aly Anta Sow, président de l'ONG

- Le Professeur Fatimata Ly

- Tous les membres de Solidarité Action Islamique



Ce geste de solidarité renforce considérablement les capacités documentaires de l'un des principaux centres de référence médicale en Afrique de l'Ouest, permettant d'améliorer tant la formation que la prise en charge des patients.