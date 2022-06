La Côte d'Ivoire arrête 30 personnes dans une opération de saisie de cocaïne

La police ivoirienne a procédé à l'arrestation d'une trentaine de personnes après avoir réalisé un important trafic de cocaïne dans deux villes portuaires, a annoncé jeudi le procureur de la République.

La police a procédé à ces arrestations après avoir saisi plus de deux tonnes de drogue à Abidjan et San Pedro en avril, a déclaré à l'AFP le procureur Richard Adou.

« Il s'agit d'une enquête internationale qui implique l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe », a-t-il dit, ajoutant que des détails supplémentaires seraient donnés lors d'une conférence de presse à une date ultérieure.

La valeur marchande du butin est estimée à 41 milliards de francs CFA (67 millions de dollars). La Côte d'Ivoire est devenue une plaque tournante réputée pour la cocaïne sud-américaine destinée à l'Europe.

L'année dernière, la police a saisi une cargaison de 1,56 tonne et en 2020, plus de 400 kilos (880 livres) ont été trouvés à bord d'un cargo parti du Brésil.

