L1 Sénégalaise / 3e journée : Pikine chute au stade de Mbour, le Casa tenu en échec par Gorée...

Les Pikinois ont raté une belle occasion de se hisser à la tête de la ligue 1 Sénégalaise à l'issue de la 3ème journée. Victorieux sur sa pelouse lors de leur dernière sortie, l'AS Pikine s'est incliné face au stade de Mbour 3-2. Un doublé de Talla Mbaye, inscrit à la 3e et 53e et un but de Woula Sané 49e, a permis ce résultat favorable. Une précieuse victoire des " Stadiers" qui se retrouvent à la 2ème place du classement.



Les deux autres rencontres qui se jouaient ce dimanche, se sont terminées sur un match nul. En effet, après deux défaites de rang, l'US Gorée a décroché son premier point de la saison, 1-1 contre un Casa Sports peu inspiré au stade de Mbao. Serigne Mactar Koité a ouvert le score à la 31e pour Gorée avant que Makhfou Kandé n'égalise vers la 66e pour les "Verts."



Idem pour l'opposition entre le Ndiambour qui recevait le CNEPS Excellence. Une rencontre qui s'est décantée en seconde période avec le but des Thiessois inscrit à la 57e par Mamour Diop (1-0.) Il aura fallu un sursaut d'orgueil pour voir le Ndiambour revenir au score vers les ultimes minutes de la partie grâce à Amdy Ndiaye (1-1, 87e.)