L’hommage exceptionnel de Doudou Wade à feu Ousmane Tanor Dieng : « Nous avons défendu le Sénégal ensemble ! »

Présent à la cérémonie d'inauguration de la salle des Congrès du Parti socialiste qui a été réhabilitée et baptisée au nom de feu Ousmane Tanor Dieng, ce Lundi 15 Juillet, par Aminata Mbengue N'DIAYE, l'actuelle Secrétaire Générale du Parti Socialiste, Doudou Wade a livré un vibrant hommage à son ami et ex compagnon de lutte. En effet, l’ancien député et président du groupe parlementaire du PDS a fair savoir que OTD : « C'était mon ami. Nos relations se sont soudées quand il était président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Nous avons vécu une législature sans faille, une franche collaboration pour l'intérêt du pays en un moment où le PS traversait des moments difficiles (…) Nous avons défendu le Sénégal ensemble ! »



Pour rappel, l’ancien secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng, est décédé le 15 juillet 2019.