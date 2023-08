L’ambassade du Sénégal à Genève attaquée : Les autorités judiciaire suisses ouvrent une enquête

Les actes de vandalisme contre les représentations diplomatiques ne cessent d’évoluer. Celle, enregistrée dernièrement date d’une semaine. C’est ce jeudi 3 août que l’ambassade du Sénégal à Genève (Suisse) a été attaquée par des manifestants qui déversent leur colère contre les édifices diplomatiques du Sénégal et sur le personnel administratif. Mais l’ambassade du Sénégal à Genève ne compte pas laisser cet acte impuni. Il a, en effet, envoyé une lettre aux autorités suisses pour tirer cette affaire au clair. Celles-ci ont ouvert une information judiciaire pour traquer les auteurs de ce énième acte sur les représentations du Sénégal à l’étranger.



La police, le centre des opérations et de la planification, la brigade de sécurité diplomatique et le département des institutions sont tous activés pour mettre la main sur ces fauteurs de troubles et éviter que de tels actes ne se reproduisent.