Kouthiaba Wolof : d’importants dégâts matériels causés par un incendie au village de Boyngual Dady

Un violent incendie a causé d’importants dégâts matériels à Boyngual Dady un village situé dans la commune de Kouthiaba Wolof, départ de koumpentoum, ce Jeudi dans la soirée. Plusieurs stocks de nutrition ont été emportés par les flammes, ainsi que leurs récoltes qui ont été emblavées. Selon nos sources environ 7 maisons, 7 tonnes de mil et d'arachides sont réduites en cendre, sans compter les animaux et des lits qui n'ont pas été épargnés. Les populations qui ont aussi perdu des tonnes foins, de coton et de mil lancent un appel à l’aide !