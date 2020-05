Korité à Kolda : « Les hommes doivent se repentir… tous les maux sociaux comme la covid-19 sont le fruit des péchés commis » (Imam Ratib de la grande mosquée)

Les fidèles musulmans de Kolda ont célébré la Korité ce dimanche 24 mai, dans leur majorité. La prière s’est passée très vite dans les quelques mosquées qui ont célébré la prière de l’Aïd el fitr, coronavirus oblige.



À la grande mosquée de Kolda, la prière a eu lieu à 9 heures, dirigée par l’imam ratib Thierno Alassane Tall dans le respect des mesures barrière. Les fidèles ont tenu à respecter ces mesures comme la distanciation sociale, le port de masque, le lavage des mains à l’entrée suivi du gel hydro alcoolique. Tout ceci entrant dans le cadre de la protection individuelle et collective de la covid-19.



Occasion saisie par l’imam ratib lors de son sermon pour avancer : « les hommes doivent se repentir et retourner vers ALLAH (swt). Et que tous les maux sociaux comme la covid-19 sont le fruit des péchés des hommes et constituent une sentence afin que l’on prenne davantage compte de la dimension de la spiritualité divine ».



Dans la foulée, il est revenu sur les bienfaits du ramadan « que le Tout Puissant accepte notre jeûne et efface nos péchés. Il faut que les musulmans renforcent leur foi envers notre créateur ».



Revenant sur la covid-19, il estime qu’il ne sert à rien d’avoir une propreté externe si celle interne n’a pas été faite. C’est pourquoi avance-t-il, « nous devons faire une cure interne de notre cœur afin que le Tout Puissant éradique cette maladie. Même s’il n’a pas manqué de mentionner des comportements à bannir chez le fidèle musulman comme l’usurpation, la jalousie, le mensonge…