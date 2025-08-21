Khalifa Sall après sa visite à Badara Gadiaga : « J’ai vu un homme qui traverse l'épreuve avec une dignité exemplaire »

Le président du mouvement Taxawu Sénégal s’est rendu ce mercredi à Rebeuss pour rendre visite à Badara Gadiaga. À sa sortie, Khalifa Sall a reconnu un homme qui vit une épreuve difficile, mais dans la dignité : « J'ai rendu visite ce jour à Badara Gadiaga l'officiel, détenu depuis plusieurs semaines à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. J'y ai trouvé un homme calme, serein, traversant l'épreuve avec une dignité exemplaire. »







Dans son message, le leader de Taxawu rappelle les règles fondamentales de la liberté d’expression et plaide pour la libération des détenus qui, selon lui, sont des victimes d’opinion : « je rappelle aux autorités que bâillonner la liberté d'expression, c'est étouffer la vérité. Or, nulle vérité ne saurait être verrouillée ni tenue captive par un régime. Par respect pour l'État de Droit et la liberté d'expression, les détenus pour délit d'opinion doivent être libérés », a-t-il plaidé...

