Keur Massar/Rebondissement sur le meurtre de Mbar Faye : Le gardien de la mosquée suspecté

Des rebondissements ont été notés dans l’affaire du meurtre de l’agent de sécurité tué a Keur Massar. En effet il s’agit du défunt vigile Mbar Faye qui avait été froidement assassiné par des malfaiteurs dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023 vers les coups de 5 heures du matin. Ce matin, les enquêteurs ont informé qu’ils détiennent six suspects. Parmi eux, le gardien de la mosquée de la cité.

Les enquêteurs ont appris que le gardien de la mosquée était absent de son poste durant toute la nuit du meurtre. Le lendemain aussi, il s'était enfermé dans sa chambre qui se trouve dans la mosquée au motif qu'il serait malade.

Après une investigation sur ce dernier, les gendarmes ont procédé à son interpellation. S’en est suivie une perquisition dans sa chambre où ils ont trouvé et saisi 16 munitions de 5,56 mm et deux gilets phosphorescents comme ceux que portaient les malfaiteurs.

La poursuite des investigations a conduit les gendarmes dans un bar situé à Keur Moussa où 5 autres présumés membres du gang ont été arrêtés. Les investigations techniques ont établi formellement qu'ils étaient sur les lieux du crime, le soir des faits, selon les informations tirées du journal Libération.