Keur Massar/Plan Jaxaay: « C’est un quartier extrêmement difficile où les gens ont d’énormes difficultés et le vivent au quotidien. » ( Cheikh Tidiane Dieye )

En prélude de la deuxième Journée de Beussou Setal, le Ministre de l’Hydrolique et de l’assainissement, Cheikh Tidiane Dieye , s’est rendu cet après midi au Plan Jaxaay. Le Ministre qui a commencé sa visite au Lycée de Jaxaay ,s’est rendu ensuite à la Case des tout petits , à la mosquée dudit quartier . Selon Cheikh Tidiane Dieye , « le président de la République Bassirou Diomaye Faye , veut en matière de collecte de déchets que nous fassions mieux que la première journée , de même qu’en matière de curage des canaux et surtout en matière de mobilisation populaire , communautaire et citoyenne . Il faut que les gens sortent comme la première journée », a annoncé le Ministre de l’assainissement . A l’en croire , le samedi 6 juillet a été retenu pour cette deuxième journée de nettoiement national . « On le fera partout dans le pays . Pour cette seconde journée , c’est le Ministère de l’Hydraulique et de l’assainissement qui prend le leadership. Tous les autres ministères sont concernés mais c’est notre département qui va organiser . Je voudrais saisir l’occasion pour remercier encore une fois toutes les communautés . Les sénégalais ont été exemplaires . Aujourd’hui, en venant ici , c’est un exemple que nous voulons donner. C’est un quartier extrêmement difficile où les gens ont d’énormes difficultés et le vivent au quotidien. Ici, il y a un grand problème d’assainissement car la nappe phréatique est affleurante . La nappe est presque à un mètre . C’est ce qu’ils vivent toute l’année. En venant ici nous voulons leur dire que nous sommes là pour eux et nous ferons de notre mieux pour gérer ce problème » , a fait savoir le MHA qui a profité de cette occasion pour s’entretenir avec les populations riveraines touchées par ce phénomène.