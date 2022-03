Kédougou / Législatives 2022 : Awa F. Diallo s’engage à respecter le choix du président.

Awa Françoise Diallo, responsable politique au sein de l'Apr et de la Coalition Benno Bokk Yakaar, a mobilisé ses militants et sympathisants ce samedi 19 mars 2021, pour porter le message du président de la République Macky Sall.

Elle a transmis l'appel à l'unité du président Macky Sall, suite à l'audience des responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar avec le président Macky Sall à Tamba, les invitant à taire les querelles intestines et à remobiliser les militants pour une large victoire dans la région de Kédougou au soir de l'élection législative prochaine.

Les militants étaient venus nombreux de tous les quartiers pour répondre à l'appel de leur mentor. À cet effet, elle a décidé de se ranger avec ses militants derrière le futur candidat choisi par le président Sall. Awa Françoise a fait l’économie de son parcours politique dans le camp présidentiel en précisant qu’elle fut responsable de la Cojer, candidate de la coalition Benno Bokk Yakaar sur la nationale aux élections législatives de 2017, ensuite candidate de la coalition "Défar Sa Gokh en 2022 pour la mairie de Kédougou. Elle a également rappelé que la coalition ''Défar Sa Gokh'' a gagné 3 collectivités locales dont la commune de Saraya, le département de Salimata et une commune.

En marge de cette activité, elle a sensibilisé les militants sur les inscriptions dans les listes électorales et le retrait des cartes, afin de donner une large victoire à BBY. Awa Françoise Diallo a salué à cette occasion les grandes réalisations du chef de l’État Macky Sall, notamment le centre hospitalier régional, la route Kédougou-Salémata, le centre de traitement de l'eau potable... Elle a en outre informé ses militants de l’ouverture des inscriptions sur les listes électorales, en les invitant à aller s’inscrire à la préfecture pour préparer les parrainages...