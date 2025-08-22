Kaolack : un trafiquant arrêté avec 51 comprimés d’ecstasy

51 comprimés d’ecstasy soigneusement emballés,

ainsi qu’une somme de 6 000 FCFA, provenant de la vente de la drogue.

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Kaolack a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.Un individu a été interpellé au quartier Abattoirs, alors qu’il circulait à moto “Jakarta”.L’opération, déclenchée sur la base d’un renseignement faisant état d’un trafic nocturne, a permis de découvrir dans son sac :

Le suspect a été placé en garde à vue pour offre et cession de drogue. L’enquête se poursuit afin de démanteler le réseau et identifier d’éventuels complices.

