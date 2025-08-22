Kaolack : un trafiquant arrêté avec 51 comprimés d’ecstasy

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Kaolack a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Un individu a été interpellé au quartier Abattoirs, alors qu’il circulait à moto “Jakarta”.
L’opération, déclenchée sur la base d’un renseignement faisant état d’un trafic nocturne, a permis de découvrir dans son sac :
Le suspect a été placé en garde à vue pour offre et cession de drogue. L’enquête se poursuit afin de démanteler le réseau et identifier d’éventuels complices.
Un individu a été interpellé au quartier Abattoirs, alors qu’il circulait à moto “Jakarta”.
L’opération, déclenchée sur la base d’un renseignement faisant état d’un trafic nocturne, a permis de découvrir dans son sac :
- 51 comprimés d’ecstasy soigneusement emballés,
- ainsi qu’une somme de 6 000 FCFA, provenant de la vente de la drogue.
Le suspect a été placé en garde à vue pour offre et cession de drogue. L’enquête se poursuit afin de démanteler le réseau et identifier d’éventuels complices.
Autres articles
-
Golf : un faux bailleur arrêté pour escroquerie à la location de 660 000 FCFA
-
TOUBA ENGLOUTIE / Les élus évaporés- Moustapha Mésséré écœuré par l’absence des députés Cheikh Thioro , Abdoulaye Sylla de Ecotra et surtout de ….
-
Sanctions contre Mame Mandiaye Niang : la réaction ferme de l’UMS
-
Kaolack : Plaidoyer pour une meilleure prise en compte des travailleurs de l'économie informelle
-
Offense à une personne ayant les prérogatives du Chef de l’État : une infraction impossible sans délégation expresse de pouvoirs