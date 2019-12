Kaolack : USDA/PSEM ouvre des cantines universitaires à l'USSEIN.

La cérémonie de signature des pôles cantines universitaires à l'Université Sine-Saloum El hadj Ibrahima Niass a été paraphée entre les responsables du projet " USDA/PSEM" et les autorités universitaires de l'USSEIN de Kaolack.



Ce partenariat fait suite à la participation des deux entités à la Foire Internationale de Kaolack( FIKA), au cours de laquelle le PSEM avait profité pour organiser un panel sur les vertus du mil et les opportunités d'emplois des jeunes à travers la chaîne de valeur mil. Ledit panel avait vu la participation des étudiants et des dirigeants de l'USSEIN qui avaient beaucoup apprécié le professionnalisme de la COOPETRAM et les différentes innovations ( Mamitu clusa, cantine sunu fondé, unités d'emballage…) réalisées par le PSEM. Et depuis lors, des rencontres ont été organisées en vue d'amorcer un partenariat fécond entre l'université et les COOPETRAM de Kaolack, Kaffrine et Fatick sous l'appui de USDA/PSEM.



L'objectif était de créer un cadre de concertation et d’échanges entre les différents partenaires permettant la signature du protocole de partenariat et lancer ainsi le démarrage des activités des premières cantines "Sunu Fondé" à l'université du Sine-Saloum pour faire découvrir au public les différents menus du pôle cantine universitaire.



Actuellement en phase de test, le projet qui va ouvrir 3 cantines universitaires à l'USSEIN, compte également étendre ses tentacules dans les différentes universités du pays pour faire la promotion de la consommation des produits locaux et notamment des céréales locales. USDA/PSEM qui a mis en place le concept de cantines sunu fondé, a déjà installé une soixantaine de cantines au niveau de ces zones d'intervention...