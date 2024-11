Kaolack : « Nous devons ensemble confirmer notre soutien au Président de la République en votant la liste Pastef! » (Rokhy Ndiaye)

La décision du maire de Thiomby de soutenir le Pastef pour ces législatives a été saluée par la députée Rokhy Ndiaye qui était en visite de proximité dans ladite localité. S’adressant aux populations, Rokhaya Ndiaye est revenue sur l’importance de voter la liste Pastef. Selon elle, «la commune de Thiomby a été laissée en rade dans les politiques de développement de l’ancien régime. » Elle a promis de faire le nécessaire pour apporter des réponses aux problèmes d’accès à l’électricité dans cette localité confrontée à d’énormes difficultés pour prendre son envol. « Nous avons un département avec des communes enclavées et des routes impraticables. Le PM Sonko dans son discours lors du meeting qu’il a tenu à Kaolack compte apporter des changements à travers le référentiel vision 2050 pour le développement du Saloum », a-t-elle expliqué. Et d’ajouter : « Nous devons ensemble confirmer pour ces législatives, comme on l’avait fait lors de la présidentielle, notre soutien au Président de la République dans la vision de sa politique générale. »